CONSULTA IL CATALOGO GENERALE
Assistenza al movimento della persona Piero Luigi Valentini
Sistema nervoso periferico - Anatomia funzionale Manrico Morroni
Fibrolisi in terapia manuale Origini, funzioni e integrazione IASTM Corrado Comunale
PsicOncologia Il legame tra psiche e soma Riccardo Torta Antonio Mussa
Incontinenza urinaria femminile Manuale per la riabilitazione Seconda edizione Donatella Giraudo Gianfranco Lamberti
NST SPINAL INTEGRATION Osteopathy for the New Millennium Michael Nixon-Livy
Scienza della nutrizione Fisiologia ⋅ Principali patologie ⋅ Nutraceutica ⋅ Nutrigenomica Rita Canella
Guida alla fisioterapia Valutazione e trattamento Tim Ainslie
Neuroanatomia Saverio Cinti, Antonio Giordano
Guida ai sentieri del corpo Manuale pratico per riconoscere muscoli, ossa e altro ancora Terza edizione italiana sulla sesta edizione americana Andrew Biel
MEMO Tecniche e procedure infermieristiche Sergio Galarreta Aperte, Carlos Martín Gracia
Yoga medico terapeutico Riabilitazione biopsicosociale e cura del benessere Ginger Garner
Scambiarsi doni tra mura amiche I tratti essenziali della comunicazione, la scienza delle relazioni umane Roberto Botturi, Alessia Botturi
Ciclicità dietetica 2.0 Evoluzione della dieta ciclica e focus scientifici sulle patologie femminili legate all’infertilità Ennio Avolio, Claudio Pecorella
Cyclicity Diet La dieta ciclica che aiuta la donna a vivere meglio e più a lungo Ennio Avolio, Claudio Pecorella
Biomeccanica Funzionale Dinamica. Trattamento osteopatico della colonna lombare e del bacino Claude Altieri
Practical Handbook for Ultrasound-guided Botulinum Toxin Injection Alessandro Specchia, Gianroberto Ferreri, Emanuele Cassetta, Luana Cerbarano, Anna Rita Bentivoglio
Fisiologia umana - Elementi
Fisiologia medica A cura di Fiorenzo Conti
Anatomia Umana – Elementi
Anatomia Umana – Atlante
Anatomia umana - Fondamenti con istituzioni di Istologia
Fisiologia umana - Fondamenti
Biochimica
LA TUA FORMAZIONE CON