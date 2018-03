Pagine di esempio e link del menu

Questa pagina è un esempio di un contenuto inserito in Nessuna categoria; questo vuol dire, che non si trova in nessuna Sezione o Categoria. Come puoi vedere ora è attivo un nuovo menu nella colonna di sinistra. Questo mostra come il medesimo contenuto può essere visualizzato in 4 differenti metodi.

Sezione Blog

Tabella Sezione

Categoria Blog

Tabella Categoria

Segui questi nel menu Pagine di esempio per visualizzare alcune delle opzioni disponibili per presentare tutti i diversi tipi di contenuti inclusi entro l'installazione predefinita di Joomla!.