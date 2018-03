Progettare la riabilitazione

La programmazione degli interventi riabilitativi e i criteri per gli interventi di valutazione, di diagnosi e di terapia richiedono un modello di percorso socio-sanitario moderno, incentrato sul soddisfacimento dei bisogni della persona disabile e della sua famiglia e, di conseguenza, nettamente orientato all’ outcome. Partendo da tali presupposti il volume, chiaro nell’esposizione dei temi e preciso e puntuale nella trattazione, offre ai medici specialisti della riabilitazione e alle altre componenti del team riabilitativo non solo un modello teorico di realizzazione dei programmi riabilitativi, ma anche gli strumenti indispensabili per la realizzazione di tali programmi e per la promozione del lavoro del team interprofessionale.