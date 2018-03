Manuale per studenti - Guida ai sentieri del corpo

Manuale per studenti (eserciziario) è una risorsa pratica essenziale per l’apprendimento.

Mediante un'ampia varietà di esercizi - illustrazioni e risposte con spazi vuoti da riempire, disegni da colorare, abbinamenti e altre prove – aiuta a migliorare la conoscenza memorizzando una considerevole quantità di informazioni.

Questo strumento è indicato per sviluppare e rifinire le tecniche apprese in Guida ai sentieri del corpo, a cui si collega rigorosamente, anche attraverso un rimando diretto alle pagine di riferimento del testo principale. Nell’ultima parte del Manuale sono riportate le risposte ai quesiti, ciascuna seguita dal numero di pagina di Guida ai sentieri del corpo che contiene le informazioni corrispondenti.

Il percorso di apprendimento è precisamente guidato, così da fornire uno strumento di verifica delle conoscenze acquisite.





