Dagli abissi allo spazio

Questo libro tratta di un settore specifico della fisiologia integrata, che è generalmente trascurato dai classici trattati di fisiologia e ha ricevuto in passato scarse attenzioni come oggetto di pubblicazioni specifiche. Anche se sono reperibili ottimi testi, che trattano in maniera approfondita la medicina spaziale e aeronautica, o la fisiologia e la medicina di montagna, o anche la medicina subacquea e iperbarica, soddisfacendo le necessità di clinici e ricercatori altamente specializzati, è questa la prima volta, per quanto di meglio possano offrire le nostre conoscenze, che il soggetto dell’adattamento umano agli ambienti speciali è proposto e trattato in modo specifico in un’opera unica ed esaustiva.

Ogni capitolo, dopo una breve rassegna degli apporti storici e un rapido inquadramento delle caratteristiche ambientali, fornisce informazioni aggiornate sulle risposte fisiologiche e sugli adattamenti ai diversi ambienti trattati. Il lettore è invitato ad approfondimenti e curiosità sia storiche sia fisiologiche, tanto tramite riquadri che attraverso la proposizione di un materiale iconografico e bibliografico rilevante.