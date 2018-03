Il manuale ha lo scopo di rendere disponibili le regole della pallacanestro non solo ad arbitri, allenatori e giocatori, ma anche agli insegnanti di educazione fisica della scuola media.

Partendo dal regolamento tecnico ufficiale, la cui lettura risulta ostica a molti, ne sono stati riportati i punti più salienti in una colonna laterale, commentati di pari passo, anche attraverso il contributo di disegni esplicativi che facilitano una migliore visualizzazione dell'azione e una più facile memorizzazione. Inoltre, nel testo viene fornita una spiegazione della "filosofia della regola", sono descritti alcuni luoghi comuni errati e una serie di quesiti per meglio chiarire alcune interpretazioni e per evitare consuetudini inveterate, ma inesatte. Alcuni punti sono stati completati da norme particolari, riportate in caratteri più piccoli, che si trovano nel regolamento esecutivo o nel vademecum annuale della FIP (Federazione Italiana Pallacanestro). Sono state segnalate anche alcune curiosità del basket statunitense, per meglio comprendere le differenze tra i vari regolamenti.