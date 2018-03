Scoliosi idiopatica. Trattamento conservativo con le bande elastiche

Clicca QUI per acquistare questo libro in EDIZIONE DIGITALE







Nel trattamento della scoliosi, il Metodo Rovatti® offre agli operatori del settore terapeutico-riabilitativo una metodica che, partendo dai medesimi concetti base teorici della ginnastica lyonese, incoraggia ancora di più la partecipazione attiva del paziente quale soggetto nel processo personale di rieducazione e autocorrezione.

In particolare, il Metodo Rovatti® lavora con le bande elastiche professionali di diversa densità e resistenza, capaci letteralmente di “avvolgere” il rachide e plasmarlo, quasi fossero le mani stesse del terapista. In tale modo, si superano i limiti dei trattamenti fisioterapici o cinesiterapici impostati necessariamente su un rapporto vis-a-vis terapista-paziente.

Questo tipo di trattamento rende, dunque, possibile seguire più pazienti contemporaneamente. Ciò comporta un doppio vantaggio: in particolare, ai pazienti in giovane età offre una modalità correttiva più “facile” da accettare, lavorando in gruppo con la possibilità di confronto e condivisione continua delle esperienze e dei risultati; il secondo motivo d'interesse è di tipo economico, per le famiglie che si trovano nella necessità di seguire un processo terapeutico impegnativo.

Il manuale teorico-pratico propone, oltre all’illustrazione dei principî teorici della metodologia, un’antologia di esercizi (circa 80, spiegati e illustrati) fondamentali e caratterizzanti il Metodo Rovatti®, esponendone modalità di esecuzione, principî e obiettivi correttivi. Gli esercizi sono organizzati in categorie, secondo la finalità correttiva, e proposti ai pazienti in relazione al rischio di evolutività della propria patologia scoliotica.