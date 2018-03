Il metodo di Riequilibrio Modulare Progressivo con facilitazioni neurocinetiche è un’evoluzione della proprioceptive neuromuscolar facilitation di Kabat; si tratta di un innovativo e versatile strumento riabilitativo applicabile in svariati campi, quali quello neurologico e quello ortopedico. Il testo illustra e descrive nel dettaglio i passaggi posturali , gli esercizi e gli strumenti valutativi che, in sequenza progressiva, sono necessari per una corretta verticalizzazione del paziente. Ognuno di questi elementi è presentato in maniera particolareggiata, con un ampio apparato di illustrazioni , schemi e sequenze che permettono, attraverso dei canali preferenziali, di riattivare ed enfatizzare funzioni deficitarie.

Customer Reviews:

There are yet no reviews for this product.

Please log in to write a review.