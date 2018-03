Parodontologia clinica e implantologia orale

La quinta edizione di questo libro è la riproposizione di un lavoro ineguagliato e impareggiabile sulla parodontologia. I Curatori dell’opera hanno integrato i contributi di esperti mondiali in questo campo, realizzando un testo esaustivo e coeso che unisce erudizione e scienza ai principî e alle applicazioni della clinica. La parodontologia clinica esposta in questo libro abbraccia l’insieme di sottodiscipline e tematiche che sono proprie della parodontologia e dell’implantologia, attraverso un approccio intellettuale integrato a livello internazionale. In questa quinta edizione sono stati aggiunti 15 capitoli nuovi e molti altri sono stati rivisti: questa scelta riflette gli sviluppi del settore avvenuti negli anni trascorsi dalla quarta edizione. I capitoli sull’anatomia del parodonto e sulle nozioni scientifiche di base riguardanti i denti e l’attacco degli impianti sono stati ampliati, così come sono stati estesi quelli sull’anatomia patologica e la patogenesi della parodontite. L’aumentato interesse per gli aspetti interdisciplinari della parodontologia è testimoniato dai nuovi capitoli sull’ancoraggio ortodontico. Altre tematiche di preminente interesse comprendono la valutazione del rischio e le terapie modulate sull’ospite, le terapie rigenerative e una trattazione completa delle terapie chirurgiche e conservative. Nel primo volume sono trattati gli argomenti delle scienze di base e nel secondo i concetti clinici applicativi, mantenendo però una buona integrazione tra le due parti. La chiarezza della scrittura e delle immagini è uno strumento prezioso per il lettore. Quest’opera è una pietra miliare della parodontologia e rappresenta una sintesi unica di questa branca dell’odontoiatria, elaborata da un gruppo di Autori esperti sotto la guida di un ormai leggendario team editoriale.

