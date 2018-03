Questa seconda edizione di Chimica Organica essenziale, pur mantenendo la struttura e l’esperienza didattica della precedente, è stata migliorata per contenuti, leggibilità e presentazione degli argomenti. I meccanismi illustrati, corredati dei vari stadi e organizzati in riquadri laterali, sono immediatamente individuabili rispetto al testo principale Frecce di spostamento elettronico supportano il processo di razionalizzazione e di previsione dell’andamento delle reazioni I modelli molecolari permettono di avvicinarsi alla stereochimica, facendo immaginare la disposizione degli atomi nello spazio e, quindi, la reattività, l’analisi conformazionale e la stereoselettività delle molecole Le mappe di potenziale elettrostatico consentono di visualizzare in modo molto efficace la distribuzione della densità elettronica all’interno delle molecole e degli ioni Più di 350 esercizi risolti e commentati facilitano l’applicazione della teoria L'area web ( Virtual campus ), cui può accedere sia lo studente sia il docente, in maniera del tutto indipendente e individuale presenta: Meccanismi di reazione Modelli molecolari 4000 esercizi svolti Percorsi guidati

