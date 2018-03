Psicologia clinica per medici

Un testo completo e aggiornato per approfondire le dimensioni della psicologia clinica in medicina. Per studenti del corso di laurea in Medicina, delle scuole di specialità e delle professioni sanitarie. Utile per medici di base, psicologi clinici e psichiatri, per non trascurare nella “cura” e nel “prendersi cura” del paziente la conoscenza della dimensione psicologica nel decorso clinico delle malattie, nell’assessment diagnostico e negli interventi terapeutici.

Nel volume sono illustrati gli aspetti generali della semeiotica inseriti nei diversi modelli di malattia, le reazioni alla malattia organica, gli aspetti generali della comunicazione e del colloquio, e le modalità di sviluppo delle capacità relazionali. Sono inoltre proposti alcuni aspetti etici dell’esercizio della professione medica e di psicologo clinico con particolari sottolineature non solo agli aspetti umani di queste professioni, ma anche agli aspetti più strettamente scientifici e tecnici che derivano dalle diverse scuole di psicologia, dalla conoscenza delle diverse dimensioni del rapporto medico-paziente, dell''utilizzo dei test con pazienti psichiatrici o che presentano comorbidità in ambito medico, chirurgico e delle diverse specialità. Infine, sono presentate anche problematiche più specialistiche riferite alle indicazioni alla psicoterapia, agli interventi di psicoterapia in medicina e in psicologia clinica, ai metodi di valutazione della formazione psicologico-clinica, del rapporto medico-farmaco-paziente in diversi ambiti (psicologia clinica di consultazione, psicosessuologia, reazioni psicologiche alla malattia e agli interventi chirurgici ecc.).





