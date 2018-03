Bendaggio funzionale: moderne applicazioni

Al fine di ottenere un bendaggio stabile nel tempo, la ricerca ha sviluppato un complesso di materiali adesivi (e di tecniche correlate) che rappresenta quanto di meglio si possa oggi ottenere dal punto di vista della terapia, della rieducazione e della prevenzione. Da tale constatazione nasce l’idea di una collana di quattro volumi – vendibili anche separatamente – dall’impostazione eminentemente didattica, interamente dedicata al bendaggio funzionale.

Attraverso una dettagliata sequenza fotografica a colori vengono analizzate in modo sistematico tutte le tipologie di bendaggio: compressivo, a finalità terapeutiche, preventivo, strapping, fisso, all’ossido di zinco.

A ogni volume sono allegati uno o più CD rom con un’interfaccia di navigazione “amichevole” e contenente filmati a pieno schermo che illustrano le tecniche di bendaggio descritte nel testo.



