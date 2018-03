Atlante di ultrasonografia delle più comuni patologie muscoloscheletriche

Disponibile anche in EDIZIONE DIGITALE





Un vero Atlante con illustrazioni eloquenti ed efficaci, chiaro, moderno ed esaustivo: affronta e discute la diagnostica delle più comuni patologie dell’apparato muscoloscheletrico.

Composto da più di 500 immagini e 20 filmati – disponibili nella piattaforma web Learning on cloud collegata al volume – relativi a numerose patologie, con testo a corredo che contiene anamnesi, esame clinico e descrizione dei reperti ultrasonografici. Accanto a questi, sono state inserite le “Note dell’esperto”, commenti e spiegazioni pratiche.

Le sezioni del volume sono organizzate secondo le regioni anatomiche, come in un atlante di anatomia, partendo da testa e collo per scendere fino a caviglia e piede. Le sottosezioni, poi, sono suddivise secondo le strutture anatomiche osservate.



L’ecografia ha guadagnato un ruolo importante nelle applicazioni cliniche per la diagnosi e gestione di vari disturbi muscoloscheletrici grazie ai suoi numerosi vantaggi: pratica, poco costosa, non invasiva, ripetibile, capace di fornire immagini dinamiche e comparative ad alta risoluzione e priva di esposizione alle radiazioni. Come tale, è diventata uno strumento sempre più prezioso nella pratica quotidiana di molti medici: lo scopo primario di questo libro è fornire numerosi esempi relativi alle più comuni patologie muscoloscheletriche osservabili nella pratica clinica.

Tuttavia, l’ultrasonografia muscoloscheletrica è una metodica diagnostica dipendente dall’utilizzatore, quindi, è indispensabile che l’addestramento avvenga sotto la guida di un esperto e che ci si mantenga sempre aggiornati. Con questo volume i lettori potranno sentirsi come se avessero al loro fianco un esperto con il quale rivedere e discutere quella particolare immagine ultrasonografica.

L’opera è stata pubblicata con il patrocinio delle più importanti società scientifiche del settore - Physical and Rehabilitation Medicine Board of the European Union of Medical Specialists, European Society of Physical & Rehabilitation Medicine, International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, Turkish League Against Rheumatism, Euro-Musculus e World Musculus.



Levent Özçakar

Professore alla Hacettepe University Medical School, Department of Physical and Rehabilitation Medicine, Ankara (Turchia). Le sue aree di maggior interesse comprendono l’ultrasonografia muscoloscheletrica, la sindrome dello stretto toracico superiore e la metodologia della ricerca scientifica. È autore di più di 370 pubblicazioni in diverse riviste internazionali incluse nel SCI /SCI -Exp (Science Citation/ Science Citation Index Expanded) ed è il Curatore del volume “Musculoskeletal Ultrasound in Physical and Rehabilitation Medicine” (pubblicato sia in lingua inglese sia in lingua spagnola). È anche Editor, membro dell’Editorial board e/o referee di molte riviste internazionali indicizzate. Ha fondato ed è Presidente del TURK-MUSCULUS (Turkish Musculoskeletal Ultrasound Study Group), dell’EURO-MUSCULUS (European Musculoskeletal Ultrasound Study Group), del WORLD-MUSCULUS (World Musculoskeletal Ultrasound Study Group), della TURK-MUS (Turkish Multidisciplinary Ultrasound Society), dell’USPRM (Ultrasound Study Group della ISPRM) e del Special Interest Committee on Musculoskeletal Ultrasound della ESPRM. È anche il delegato nazionale turco all’EULAR Standing Committee on Musculoskeletal Imaging.







20 video commentati.







