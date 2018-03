Anatomia microscopica - Atlante - Edizione digitale

Lo studio dell’anatomia microscopica richiede un approfondito apprendimento e un’assidua esercitazione sui preparati istologici: è necessario saper interpretare e riconoscere ciò che si vede con il microscopio, nonché imparare a differenziare un organo da un altro con organizzazione simile (diagnostica differenziale). A questi obiettivi tende l’Atlante di Anatomia microscopica: per riprodurre l'esperienza di laboratorio, ogni struttura viene presentata in un’unica tavola a ingrandimenti di microscopia ottica ed elettronica; per consentire una consultazione agevole e immediata, tavole e testo a corredo sono su pagine affiancate. L’apparato o l’organo trattato è chiaramente identificato: provenienza della sezione, tipo di colorazione o, se immagine di ultrastruttura, tipo di microscopio (elettronico, a trasmissione o a scansione). Sono descritte la morfologia e l’organizzazione dell’organo (o del tessuto) , sono inseriti richiami di biologia e fisiologia per evidenziare le relazioni tra forma e funzione. Tabelle e sunti concisi descrivono i criteri di diagnostica differenziale tra organi con morfologia simile. L’Atlante si basa sulle recenti acquisizioni scientifiche: pone in risalto le unità funzionali degli organi, nonché le numerose barriere dell’organismo, importanti nella fisiopatologia e nella terapia farmacologica. Particolarità dell’Atlante è la trattazione del midollo osseo e dell’emopoiesi che, secondo la scuola italiana, sono tradizionalmente insegnati nel corso di Istologia: si tratta di una scelta ponderata sulla base dell’importanza di questo organo e del suo processo di produzione dei linfociti che poi andranno a popolare gli altri organi linfoidi. Ricchezza e qualità delle immagini microscopiche : più di 600 tra disegni, microfotografie originali a colori e microfotografie elettroniche di tessuti umani (il 95% delle immagini sono state eseguite su sezioni di organi umani), che permettono un rapido e chiaro passaggio da una visione di dettaglio a piccolo ingrandimento fino a un ingrandimento più elevato, tipico della microscopia elettronica. Dalla visione d’insieme allo “zoom” sulla cellula per evidenziarne il pattern organulare: il tutto corredato da testi descrittivi e chiarificanti. L’Atlante contiene molte immagini rare e di difficile ottenimento: un esempio sono quelle dell’apparato iuxtaglomerulare e tutte le sue componenti oppure quelle di tronco encefalico, uretra maschile e femminile, epifisi e ghiandola lacrimale. La trattazione delle più recenti acquisizioni scientifiche e l’inserimento dello studio di midollo osseo ed emopoiesi rendono il volume particolarmente aggiornato e con un indirizzo innovativo. La piattaforma web - Virtual campus , innovativa nel mondo degli atlanti di anatomia microscopica, raccoglie un ricco catalogo di materiale didattico: • presentazioni interattive di anatomia microscopica; • video commentati; • percorsi e laboratori on line; • batterie di esercizi. Clicca sulle anteprime qui sotto per visualizzare la gallery di immagini:

Customer Reviews:

There are yet no reviews for this product.

Please log in to write a review.